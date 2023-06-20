انتشال جثمان شاب غريق بعد انقلاب سيارة بالشرقية

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بمساعدة الأهالي، شاب غريق ببحر شلشمون بناحية قرية شلشمون التابعة لمركز منيا القمح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بمشاهدتهم حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالبحر طريق الغنيمى شلشلمون، والتأكيد على وجود غريق بداخل السيارة الغير ظاهرة بالمياه.

على الفور، انتقل رجال: مركز شرطة منيا القمح، والحماية المدنية، والاسعاف، لموقع البلاغ، وتم انتشال جثة الشاب الغريق، وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وورد تقرير مفتش الصحة والذي أفاد بأن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، والوصول لهوية الشاب وتسليم الجثمان لذويه، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وهل توجد شبهة جنائية في الحادث أو من عدمه.