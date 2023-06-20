زراعة البرلمان تناقش طلبات إحاطة حول معوقات شراء أراضي الإصلاح الزراعى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى سيف بشأن عدم بت مسؤلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في طلبات شراء بعض المباني التابعة لها لإقامة دار للمناسبات وتحفيظ القرآن رغم تقديم المنتفعين جميع المستندات المطلوبة.

وانتقد النائب مقدم طلب الإحاطة، عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالبت فى الطلبات التى تقدم بها بعض الأهالي بعزبة رشيد التابعة المركز بنها بمحافظة القليوبية لشراء بعض قطع الأراضي التابعة للهيئة والمقام عليها بعض المخازن المهجورة لإزالتها وإقامة دار لتحفيظ القرآن واخرى للمناسبات.

وقد عقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعى موضحا أن جار عرض الأمر على الإدارة المركزية لحماية الأراضى لاستصدار الموافقة على إقامة المشروعات الخدمية المطلوبة على أراضى الإصلاح الزراعى المشار إليها بأسعار مخفضة على أن يتم إنهاء هذا الأمر خلال هذا العام.

وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد مذكرة في هذا الشأن لعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة الفيوم مما حمل المنتفعين بأعباء مالية ضخمة.

وقد عقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعى موضحا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقوم بتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي ولاية الهيئة الأصل بسعر المثل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنتفعين.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام ،قوره بشأن المغالاة في تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للإصلاح الزراعى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج مما يشكل عبء على كاهل المنتفعين.

وعقب المهندس مدير الإدارة العامة للأملاك بالإصلاح الزراعي موضحا قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي ولاية الهيئة الأصل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادى للمنتفعين، وسوف تقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمعاينة الأراضي بسعر المثل مع الواقعة خارج الزمام لتسعيرها بأسعار عادلة مناسبة لظروف الزراع.

كما ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدى خطاب بشأن تأخر لجان الإصلاح الزراعي المختصة في بحث ملفات المنفعين بأراضى (الأحكار) بقرية أبو صالح دفشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعدم إرسال لجنة لتقييم مساحة من الأرض خاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي بقرية معمل القزاز مركز كفر الدوار البحيرة لرغبة الأهالي في شرائها لإقامة معهد أزهرى.