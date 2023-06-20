محافظ الغربية: فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد المحافظ مجزر السنطة العمومي، وذلك بحضور الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمجزر جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير استراحات استقبال وكافة وسائل الراحة.



ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بفتح جميع المجازر الواقعة في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل.



كما وجه رحمي غرفة العمليات بالمحافظة بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.



كما أكد محافظ الغربية على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين خلال الأعياد وذلك داخل المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة في كافة المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الغربية تشهد حاليا طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، ومنها المجازر الحكومية، حيث تم رفع كفاءة العديد من المجازر إلى جانب إنشاء المجزر النصف آلي بشبشير الحصة وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي ذات السياق أصدر المحافظ القرار رقم (٧٤٣ ) الذي نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، ، كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الذبح أو بقايا الحيوانات التي تسبب تلويث البيئة والطرق والشوارع مع إلزام السادة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.



ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور أن مديرية الطب البيطري استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين لضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ومستعدة لاستقبال الأضاحي.