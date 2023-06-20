الدقهلية تناقش زيادة موارد المحافظة من الإعلانات
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الاعلانات وكيفية الاستفادة منها ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ .
وأكد " مختار " علي ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ، مشيراً إلي أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم .
ووجه " المحافظ " بالطرح الفوري لكافة الشوراع المنتهي الإعلانات بها بنطاق حي شرق وغرب المنصوره أمام شركات الاعلانات من خلال مزايدة علنية لتعظيم موارد الاعلانات وزيادة الدخل .
كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تجهيز المواقع المقترحه الجاري تطويرها بشارع الجيش لوضع الاعلانات بها وطرحها علي شركات الاعلانات لزيادة الموارد .
وكلف " المحافظ " مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة بالمرور علي كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ اعلانات بها وطرحها علي شركات الاعلانات ، لوضع ضوابط لمنظومة الاعلانات بالمراكز والمدن .
وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة .
كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في مشروعات خدمية للمواطنين .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات
المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، والدكتورة صفاء جمعع وكيل إدارة الشئون القانونيه بالمحافظة ، والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره .