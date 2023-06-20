حج 2023 أكبر تجمع إسلامي في التاريخ والمملكة تستقبل مليوني حاج

استعدادات كبيرة قامت بها المملكة العربية السعودية، لاستقبال الحجاج في موسم الحج هذا العام، من خلال عدد من إدخال تقنيات جديدة بمناسبة الحج، بجانب منظومة متطورة من الخدمات والتجهيزات الصحية والأمنية في جميع المشاعر، وخصوصًا في مشعر منى، وتجهيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

موسم حج 2023.. منظومة متطورة من الخدمات

وكشف وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بأكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ، من خلال استضافة أكثر من مليوني حاج قادمين لأداء المشاعر من 160 دولة حول العالم.

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ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، فيلم سينمائي ترحيبي بضيوف الرحمن، وجاء ذلك خلال الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع تبادل التغريدات تويتر، كما أن الوزارة قدمت الشكر للقيادة على متابعتها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر.

ووصلت عدد حجوزات الطيران للحجاج القادمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج، لـ1.7 مليون حجز طيران، وتم تخصيص لهم لتقديم الخدمة لهم أكثر من 32 ألف ممارس صحي، كما أن المشاعر المقدسة الثلاثة ترتبط بمنظومة نقل متكاملة ومجهزة ببنية تحتية متكاملة.

حذّرت المملكة العربية السعودية، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والترحيل خارج المملكة إن كان وافدًا وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

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وأوضح الأمن السعودي، عبر منصة “تويتر”، أن عقوبة ذلك تشمل مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدفاع المدني السعودي، منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

نفذت السعودية حزمة من المبادرات النوعية والتشريعات لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين، من أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة، لإثراء التجربة الإيمانية، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر.