جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الثانى في مسابقة "التوب وان" مراكز فنون الجامعات

حقق مركز فنون جامعة الزقازيق؛ المركز الثانى بمسابقة "التوب وان" مراكز فنون الجامعات الموسم الرابع، والتى تشارك بها الجامعة لأول مرة بهذا الموسم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتوى أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث يتم تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك من خلال إعلان الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن أسماء الجامعات الفائزة في مسابقة مراكز الفنون بالجامعات (التوب وان)، واشتملت المسابقة على خمسة مجالات هى ( المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية، الموسيقى، الكورال ).

وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد كمال مدير مركز الفنون بالجامعة، وإسلام الديب المسئول المالى للمركز، وولاء عبد العظيم المشرف الإدارى للمركز، ومحمد روحى المشرف المشرف الفنى والوثائقى للمركز، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المحترفين فى المجالات المختلفة بالمسابقة.

وحصدت مراكز الفنون بجامعة أسيوط المركز الاول، ومراكز الفنون بجامعة الزقازيق في المركز الثاني، والمركز الثالث فكان من نصيب مراكز الفنون بجامعة المنيا.

يشار إلى أنه قد شارك بالمسابقة عدد ١٦ جامعة حكومية وخاصة، واستمرت المسابقة لمدة شهر كامل، وقدمت كل جامعة فيلم تسجيلي عن فعاليات التدريب بالمراكز خلال الموسم الرابع، اظهروا خلاله أهم المحطات الفنية خلال هذا العام، وتم تحكيم المسابقة وفق نسبة المشاهدة بالإضافة إلى تحكيم لجنة وزارة الشباب والرياضة من حيث الإخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة بالفيلم.