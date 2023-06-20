الدقهلية تتابع مشروعات الخطة الإستثمارية لعام 2023

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الاعتماد الاضافي للخطة الاستثمارية لعام 2023م بعدد من مراكز ومدن المحافظة وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد اوضح "مختار"ان هناك 6 مشروعات يتم تنفيذها باعتماد اضافي للخطة الاستثمارية لهذا العام بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة نطاق شرق وغرب المدينة وذلك بتمويل اضافي قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات انشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس وكذا تركيب اعمدة انارة بشوارع مدينة ميت غمر وايضا رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش،ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وقد تابع" مختار"الاجراءات والاعمال التي يتم تنفيذها في كل مشروع وأكد علي ضرورة تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في كل مشروع والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة .

كما اكد "مختار"علي ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها هذا وقد تابع "مختار" اعمال التطوير ورفع الكفاءة لشارع الجيش.

مشددا علي ضرورة الانتهاء من اعمال الحدائق والجزر الوسطي ومنظومة الصرف للامطار وكذا اعمال الرصف هذا بالاضافة لاعمال الانترلوك والبلاط وكذا التشجير قبل عيد الاضحي المبارك لادخال البهجة في نفوس المواطنين، كما تابع" مختار" اعمال رفع كفاءة شارع بهرند ووجه بسرعة تلافي الملاحظات المتعلقة بالصرف بالشارع، كما تابع"مختار" اعمال انشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس والاعمال التي تم تنفيذها به وتابع ايضا اعمال كورنيش شربين بطول 1 كيلو وكذا اعمال تركيب اعمدة ديكورية بميت غمر بالضافة لاعمال انشاء كورنيش بلقاس بطول 800 متر بالاضافة الي رصف عدد 3 شوارع بالمدينة.

حضر الاجتماع فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة ايمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسه مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والمهندس خالد مصطفي مدير المشروعات بالشركة الوطنية والمهندس حازم العوضي ومحممود مصطفي والمهندس احمد خفاجي بالشركة الوطنية والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين والمهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني للسيد محافظ الدقهلية ومسئولي المشروعات والمالية والكهرباء والمشروعات والتصميمات بمديرية الاسكان بالدقهلية وبالمراكز والمدن المذكورة.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء اكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.