30 مليون وجبة لضيوف الرحمن في موسم الحج

تبحث المملكة العربية السعودية، عن تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وفي هذا الإطار تتنافس كبير بين عدد من الشركات والمؤسسات الخدمية في المملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدات للحجاج، وهناك تنافس بين قرابة 289 شركة ومؤسسة في الحج هذا العام، وتعمل هذه المؤسسات جاهدة على تقديم ما يقارب 30 مليون وجبة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

خدمات السعودية لحج هذا العام

لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، تم تأهيل نحو 289 شركة ومؤسسة إعاشة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وتعمل هذه الشركات على تقديم 30 مليون وجبة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وتعمل على تقديم ثلاث وجبات رئيسية، بجانب تخللها وجبات خفيفة خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.



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وتعمل أن هناك وجبات مكملة أخرى لطبق الحاج من الوجبات الخفيفة والعصائر والألبان والمياه والفواكه الطازجة، والمشروبات الساخنة والباردة، وذلك خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ويتم تقديم ايضًا عدد من الوجبات المتنوعة، والتي تكون حسب رغبات الحجاج، ويشترط أن تكون آمنة.

ويتم تقديم هذه الوجبات وإعدادها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وتعد خدمة الإعاشة من الخدمات الأساسية التي تلامس صحة وسلامة الحاج، وجاء ذلك حسبما نقلته “العربية” على لسان المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني.

حذّرت المملكة العربية السعودية، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والترحيل خارج المملكة إن كان وافدًا وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

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وأوضح الأمن السعودي، عبر منصة “تويتر”، أن عقوبة ذلك تشمل مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدفاع المدني السعودي، منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضح أن "القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم".

وأشار إلى أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.