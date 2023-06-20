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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل صحة الدقهلية يتابع تركيب الأجهزة الجديدة بمعمل مستشفى الجلدية

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة  لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.
رافق وكيل الوزارة بزيارة مستشفى الجلدية والجذام الدكتورة لبيبة الجنيدى مدير المستشفى،الدكتور احمد اسماعيل الدمرداش مدير إدارة المعامل  حيث تفقد الأقسام التخصصية، وقاعة التدريب والصيدلية والمخازن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

واطلع مكين خلال الزيارة على الأجهزة الجديدة بالمعمل كما تابع وكيل الوزارة  تركيب وتدريب الأطباء والفنيين بالمستشفي  على جهاز صور الدم فونكس وجهاز كمياء الدم فوتو ترون  مشدداً على توفير الكيماويات الخاصه بصور الدم من  ادارة المعامل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية. 

 

 

الجريدة الورقية