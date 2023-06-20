شروط وطريقة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج

أعلنت وزارة التموين عن إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج لعام 2023 بالموبايل، وذلك قبل الدخول في إجازة عيد الأضحي المبارك، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء.

إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج

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طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

الدخول على موقع دعم مصر

الدخول على بوابة مصر الرقمية

عمل حساب علي أحدهما

توافر رقم بطاقة التموين

كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة

اختيار العلاقة

الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه

القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

العمالة غير المنتظمة

المتعطلين عن العمل ومن في حكمهم

المستفيدون من معاش السادات ومبارك

أصحاب الأمراض المزمنة

غير القادرين

المرأة المعيلة

الأرامل

المطلقات

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

عمال اليومية.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.