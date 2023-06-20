وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان المنطقة اللوجستية بطنطا

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بجولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، حيث رافقه بالجولة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال، ويتم إقامة المشروع على مساحة 83 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، حرص القيادة السياسية علي دفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية.

مشيرًا إلى أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزاً قوياً للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظة الغربية في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد تطبيقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار وتيسير اجراءاته وتهيئة مناخ موات للاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يساعد على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ويدعم توفير فرص عمل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع العظيم يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لتدارك سلاسل أزمات الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية ولا زال يعاني من آثارها ، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، فضلاً عن جذب المزيد من الفرص الاستثمارية خلال السنوات القادمة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين .

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي، إن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريا مهما، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، وتعد هذه نقطة تلاقي وتعاون لخدمة أهداف المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري و"مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروع المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.

وتتضمن الجولة تفقد الوزيران والمحافظ المول التجاري المقام على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا، كما تفقدوا أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة في المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة، كما يضم المشروع أيضا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة في مصر، والتي تقدم خدماتها لأول مرة بمنطقة الدلتا، وتضمنت الجولة زيارة نادي ماتريكس الرياضي أحد مشروعات "داون تاون دلتا"، ويشمل مبني اجتماعيا و5 ملاعب (ملعبي كرة قدم - كرة طائرة - كرة يد - كرة سلة).

وأوضح محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100% وجاري العمل على إنهاء العمل في المرحلة الثانية بنسبة تخطت الـ 95 %، وقدمت المحافظة كافة التسهيلات من أجل إنهاء المرحلة الأولى والثانية إلى جانب إنشاء طريق لربط المنطقة بمدينة طنطا وبالطريق الدولي طنطا كفر الشيخ لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

وأضاف رحمي أن استثمارات المنطقة وصلت إلى 6 مليار جنيه وساهمت في توفير50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تضم المنطقة " مناطق تسوق، منطقة لوجيستية للأدوية وتجارة الجملة والتجزئة، وتوكيلات سيارات، ومعارض، ومناطق ترفيهية، وخدمات إدارية .

وأشار المهندس أشرف دوس أن شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار حصلت علي حق الانتفاع طبقا لدعوة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، انطلاقا من المبادرة الحكومية التي تسعى إلى الاستفادة من الأراضي التي تملكها الحكومة في مشروعات واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات عن طريق جذب العديد من المستثمرين الطموحين والمطورين الرواد، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتحويل منطقه الدلتا إلى مركز تجاري عالمي مما يساعد علي رفع الحالة الاقتصادية للمحافظة أيضا وتطوير مدنها حيث يقدم المشروع (مركز تجاري ولوجيستيا على أعلى مستوى ليساهم في تطوير المنطقة بأكملها).