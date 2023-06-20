الأمن العراقى يكشف لغز وفاة لؤي فاضل وبيان عاجل من الداخلية

احتل المخرج لؤي فاضل قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، عقب العثور على جثته متوفيًا عن عمر ناهز 41 عاما، بعد إختفائه في ظروف غامضة، منذ 6 أيام من آخر ظهور له أمام كلية الفنون الجميلة في بغداد بمنطقة الوزيرية في تمام الساعة 10:50 يوم 13/6.

العثور على جثة المخرج لؤي فاضل بعد اختفائه 6 أيام

ووفقًا لما ذكرته قناة "التغيير" العراقية، على الرغم من فشل عائلة لؤي فاضل في العثور عليه طيلة تلك الأيام، عثرت الشرطة على جثته في نهر دجلة، قبل نقلها إلى دائرة الطب العدلي بمدينة الطب في بغداد، ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم يتم الكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن.

المخرج لؤي فاضل

وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات اختفاء ووفاة لؤي فاضل

وبدوره، وجه وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، بتشكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات اختفاء ووفاة المخرج الراحل لؤي فاضل، وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في بيان بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه مديرية مكافحة إجرام بغداد بتشكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات اختفاء ووفاة المخرج لؤي فاضل.

المخرج لؤي فاضل

نقابة الفنانين تنعي وفاة المخرج لؤي فاضل بكلمات مؤثرة

نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي الشاب لؤي فاضل خلال بيان رسمي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانيين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاؤه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج لؤي فاضل

وأضافت النقابة خلال بيانها: "الفنان الراحل لؤي فاضل أحد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين حيث مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل".

وفاة المخرج لؤي فاضل

مزاعم حول معرفة قاتل المخرج لؤي فاضل

وزعم عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي أن مقتل المخرج لؤي فاضل تم على يد عناصر من الميليشيات، التي رفضت بعض الرسائل التي بثها في أعماله، والتي تحدثت عن جوانب سلبية في العراق.

المخرج لؤي فاضل

شقيق لؤي فاضل يعلن وفاة شقيقه بعد العثور على جثته مقتولاً في ظروف غامضة

أعلن عباس فاضل شقيق المخرج الشاب الراحل لؤي فاضل العثور على جثة شقيقه مقتولاً، بعد أن ناشد سابقاً كل من يعرف عنه شيئاً الاتصال به، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، قائلًا: "أخوي وأبوي وصديقي مات لقيته بالطب العدلي"..

المخرج لؤي فاضل

شقيق المخرج لؤي فاضل يعلن وفاته

شقيق لؤي فاضل يستغيث بعد اختفائه أكثر من 6 أيام متتالية

وكان عباس فاضل استغاث منذ أيام قليلة بالسلطات المسؤولة لبحث عن شقيقه المخرج لؤي فاضل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "مساء الخير اخواني .. اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار ٦ ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة اله ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".

المخرج لؤي فاضل

وأضاف فاضل: "اتمنى اي شخص التقى بيه او شافه بعد هذا الوقت والتاريخ ان يرسلي هذة المعلومة ويتواصل وياي على الرقم ٧٧١٨١٧٩٤٨٢ لان لحد الان ما كو اي معلومة عليه".

المخرج لؤي فاضل

واختتم عباس فاضل استغاثته: "هو انسان طيب ما عندة اي مشكلة مع اي شخص اتمنى ان يرجعلي اخوي وحبيبي والي ما عندي بالدنيا غيره الي هو سندي وعمري الى بيتنا ويكون سالم ما صايرة اي شي لان هو ابوي واخوي وصديقي".

شقيق المخرج لؤي فاضل عبر فيسبوك

من هو المخرج لؤي فاضل

جدير بالذكر أن المخرج الراحل لؤي فاضل ولد في العراق عام 1982، أخرج عدة أفلام منها "باستيل"، و"فريم" اللذان فازا بالجائزة الثانية في مهرجان الخليج السينمائي، الأول عن الوثائقي والثاني عن القصير، كما فاز في مهرجان الخليج أيضاً بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "قطن" في عام 2012، بالإضافة إلى الجائزة التي حصدهاعن فيلمه "حجل" في مهرجان "صور" السينمائي للأفلام القصيرة بدورته العاشرة وبمشاركة 20 دولة.