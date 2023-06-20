تفاصيل حكم الإعدام والمؤبد لثلاث أشقاء في الأميرية بسبب المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام ابو قراع ،مسجل خطر هارب، بالاعدام وحكم اخر بالأشغال الشاقة المؤبدة لشقيقيه بتهمة تجارة المخدرات في الأميرية.

والمتهمون هم كل من الهارب أحمد سمير عبد التواب شهرته أدورة، وشقيقاه محمد وشهرته ثناء، والأصغر مصطفي.

تفاصيل حكم الإعدام والمؤبد لثلاث أشقاءفي الاميرية

البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الأميرية ، تحت إشراف مفتش مباحت شمال القاهرة، تفيد باتخاذ ٣ أشقاء من دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطهم الاجرامي.

وعلي الفور تحركت قوة أمنية ونجحت في ضبط اثنين من المتهمين وتبين هروب الثالث

وبالتفتيش عثر بحوزتهم علي ٢ كيلو بودرة و٨١٦ ألف جنيه وسلاح وهواتف محمولة.

وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم واحالتهما الى النيابة العامة.

عقوبة حيازة المخدرات في القانون المصري

كما حدد القانون ؛ عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.