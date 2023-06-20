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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

هند رضا ترزق بـمولودتها الأولى نادية

هند رضا
هند رضا

رزقت الإعلامية والفنانة هند رضا بمولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم “نادية”، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات لشهير ،"إنستجرام" فيديو لها قبل وبعد الولادة، وعلقت عليه طفلتي الصغيرة الأميرة نادية.

ويذكر أن احتفلت الإعلامية هند رضا،مع جمهورها بمجوعة  صور جديدة لها وهي مرتدية طرحة زفاف في ليلة الحنة.

هند رضا
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 ونشرت هند رضا، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

نبذة عن هند رضا 

اشتهرت هند رضا، من خلال عملها كمذيعة في نجوم إف إم، من خلال تقديمها برنامج  نجوم على الهوا، التي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركت في التليفزيون من خلال تقديم برنامج إزاي الصحة المذاع عبر قناة النهار.

 

هند رضا

كما شاركت في العديد من الاعمال الفنية وتعاونت مع كبار النجوم، منهم: الفنان الراحل سمير غانم، ومي عز الدين، ومحمد رمضان وغيرهم من النجوم، وحققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا في مصر والعالم العربي.

 

أعمال هند رضا الفنية

ويشار إلى أن هند رضا شاركت في مسلسل الأسطورة، مع الفنان محمد رمضان وفردوس عبد الحميد، ودارت أحداث المسلسل حول ناصر، وهي الشخصية التي جسدها الفنان محمد رمضان، وهو خريج كلية الحقوق، ويسكن في منطقة السبتية، ويسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه رفاعي السيئة الذي يعمل تاجرًا للسلاح، يتم رفضه، ويتورط ناصر في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير.

وضم مسلسل الأسطورة العديد من الفنانين، منهم، محمد رمضان، مي عمر، روجينا، فردوس عبد الحميد، ياسمين صبري، هادي الجيار، جلال الزكي، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد سامي.

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