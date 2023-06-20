ننشر توصيات المنتدى الأول لإعادة هيكله الأعمال وتشجيع الإستثمار

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكله الأعمال وتشجيع الإستثمار الذي تنظمه وزارة العدل تحت عنوان "أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، وجرى على مدار يومين تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وتوصل المنتدى لعدة توصيات هامة بعد تبادل المتحدثون والمشاركون العديد من الأفكار والتصورات حول تطوير أنظمة إفلاس فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أسفر عن التوصيات التالية:

التوصيات

1. انعقاد المنتدى بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة.

2. تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

3. التوسع في إستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس.

4. البدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة إتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول.

5. قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس.

6. إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة .

7. توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين .