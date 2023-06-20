بيطري قنا تكثف حملاتها استعدادًا لعيد الأضحي

قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين استعدادا لعيد الأضحي.

استعدادات عيد الأضحي

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، إنه في اطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحي المبارك ، قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وقوص ونجع حمادي.

وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك و شرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

تحرير 14 مخالفة

وبيّن المحافظ، أن حملات التفتيش نجحت في تحرير ١٤ محضر مخالفة ، بواقع ١١ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، بإجمالي وزن ٢٣ كيلوجرام ، و ٣ محاضر لحوم بلدية وكبدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الادمي بإجمالي وزن ٢٩ كيلو جرام.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكمياتة المضبوطة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.