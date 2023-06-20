الإعدام لمتهم بالاتجار فى المخدرات والمؤبد لشقيقيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام ابو قراع ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر هارب بالإعدام شنقا، والأشغال الشاقة المؤبدة لشقيقيه بتهمة تجارة المخدرات في الأميرية.



والمتهمون هم كل من الهارب أحمد سمير عبد التواب شهرته أدورة، وشقيقاه محمد وشهرته ثناء، والأصغر مصطفي.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد باتخاذ ٣ أشقاء من دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطهم الاجرامي تجارة المخدرات.

وعلي الفور تحركت قوة أمنية ونجحت في ضبط اثنين من المتهمين وتبين هروب الثالث، وبالتفتيش عثر بحوزتهم علي ٢ كيلو بودرة و٨١٦ ألف جنيه وسلاح وهواتف محمولة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم واحالتهما الى النيابة العامة.