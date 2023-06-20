عاجل
التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وزير العدل يؤكد على دور التكنولوجيا في تدريب القضاة بفاعلية.. صور شروط وطريقة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج الحكومة تبحث التوسع فى المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص تصاريح نحر الأضاحي في السعودية.. قرار هام
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

انتقالات لاعبي أوروبا إلى السعودية تثير جدل الصحف البريطانية

رونالدو مع النصر
رونالدو مع النصر السعودي

 تستمر المملكة العربية السعودية في نهج السياسة التعاقدية باستقدام كبار لاعبي كرة القدم في العالم، بعد ضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي الشتاء الماضي، وتعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني.
 

txt

أرسنال يقترب من ضم هافيرتز لاعب تشيلسي

 


 ودخل نادي الاتحاد السعودي أيضًا في مفاوضات جادة مع تشيلسي لضم نجولو كانتي لاعب الوسط الذي بات على بعد خطوة من الإعلان الرسمي عن انتقاله قادمًا من تشيلسي، كذلك دخول أهلي جدة في مفاوضات مع إدوارد ميندي حارس تشيلسي أيضًا.

 وتحدثت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية اليوم الثلاثاء في تقرير موسع لها حول تعاقدات السعودية مع كبار لاعبي أوروبا وخصوصًا تشيلسي، موضحة أن الانتقال قد يكون بسبب صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتعاونه المشترك مع إدارة تشيلسي تحديدًا الأمر الذي يسهل مهمة الانتقال.
 وأشار التقارير إلى أن أندية إنجلترا بدأت في اتهام إدارة تشيلسي بجوانب تخص اللعب المالي النظيف ومعاملات ضريبية في تفاوض لاعبيه مع أندية السعودية، مطالبة بفتح تحقيق موسع لكشف كواليس التعاقد.

 تحديد 5 لاعبين ..

 كانت أندية الدوري السعودي للمحترفين، قد حددت خمسة لاعبين من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن خطتها المستقبلية لدعم صفوف الفرق الرياضية بالمملكة في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقًا لخطة وزارة الرياضة السعودية للفترة المقبلة والتي تضم جوانب استثمارية أيضًا.

 كانت اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي قد حددت مع نادي تشيلسي أسماء 5 لاعبين من البلوز من المتوقع وجودهم في دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل 2023-2024.

 كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قد أعلن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي يمتلك نسبة الـ75% من الأندية، أم باقي النسبة تأتي بمقدار 25% المتبقية للمؤسسات غير الربحية.

مواد متعلقة

كريستوفر نكونكو ينتقل إلى تشيلسي رسميا

أندريه أونانا خارج حسابات تشيلسي بفرمان بوكيتينو

سبب رفض مودريتش الرحيل إلى الدوري السعودي

الهلال يريد شراء عقد كوليبالي مدافع تشيلسي

انتر ميلان يفاوض تشيلسي بشأن لوكاكو وكوليبالي ويفاجئ الهلال

مدرب تشيلسي السابق يقترب من تدريب الشباب السعودي
الجريدة الورقية