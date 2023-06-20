اتصالات النواب: نثمن تعزيز خدمات المحمول بالقري بـ 600 برج

مصرون علي دعم التحول الرقمي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان هناك إصرار من اللجنه علي دعم منظومة التحول الرقمي وتذليل العقبات ،وتعزيز البنية التحتية لتعميم الخدمات المقدمة من شبكات المحمول بالقري والاقليم، في إطار دعم توجهات الدولة في الجمهوريه الجديدة.

واضاف بدوي خلال اجتماع اليوم، لنظر تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير كل خدمات الاتصالات في القري المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وذلك للعمل على إصدار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الزراعة استصلاح الأراضي لإنجاز الموافقات المطابقة للضوابط والاشتراطات للتعاون من أجل محو الأمية الرقمية لأهالي القرى بالريف المصري وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج، بان اللجنه تثمن التوافق في الرؤي بين جميع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه خاصة أن الزراعة وافقت طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الترخيص باستكمال إقامة 150 برج بمبادرة حياة كريمه ليصل الإجمالي الي 600 برج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع بدوي بانه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه علي انهاء كافة المعوقات التي كانت تؤخر تعميم الشبكات بجميع القري والنجوع والكفور في كل محافظات مصر .