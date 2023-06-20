عرض عالمي أول للفيلم القصير نب تاوي في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الروائي القصير نب تاوي للمخرجة مي وائل عرضه العالمي الأول في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا (من 24 يونيو وحتى 2 يوليو)، وهو أحدث أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا، ويُعرض الفيلم يوم الثلاثاء 27 يونيو الساعة 2 ظهرًا في قاعة مارومارو فونتين.

تفاصيل فيلم نب تاوي

الفيلم يحكي عن طفلة تعمل مع عمها في التنقيب غير الشرعي عن الآثار بعد وفاة والدها، وتحاول بذل مجهود كبير للحفاظ على ذكرى والدها. الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل وشارك في الكتابة محمد علي منصور، وبطولة النجمة الشابة نانسي صلاح ويشاركها ريماس ومحمود حجاج

مي وائل مخرجة مصرية حصلت على شهادتها من المعهد العالي للسينما في مصر، عملت كمخرج مساعد في العديد من الأفلام تعاونت فيها مع عدد من المخرجين المميزين داخل مصر وخارجها. وسبق لها إخراج فيلمين قصيرين.