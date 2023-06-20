غدا الفصل فى حكم حبس لاعب الزمالك السابق سنة

تصدر محكمة جنح الهرم، غدا الأربعاء، الحكم فى معارضة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، على حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف في قضية سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق بمعاقبة اللاعب بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ كما إلزامته بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.

وقضت محكمة الأسرة بالعمرانية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق.

وكان محمود العطار المحامي تقدم بدعوى إثبات نسب جديدة ضد الاعب إسلام جابر أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، وحملت الدعوى رقم 3392 لسنة ٢٠٢٣ متنوع العمرانية، دعوى إثبات علاقة زوجية وإثبات نسب الصغير (يزن) للمعلن إليه.

وكانت سيدة في العقد الثالث من عمرها حرَّرت محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها تتهم فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت السيدة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، لافتة إلى أنه عقب علمه بحملها منه مؤخرًا استولى منها على ورقة الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين.

وأشارت السيدة انها تزوجت من اللاعب عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، بواسطة محام حددت هويته، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهامًا بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.