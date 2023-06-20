عائشة بن أحمد تعلن سبب عدم زواجها وتضع مواصفات لشريك حياتها

أجابت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد السؤال الذي بات في أذهان محبيها، أثناء استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، والتي تقدمها الإعلامية لميس الحديدي، وأوضحت النجمة سبب عدم زواجها حتى الآن.

عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد تبوح بسر عدم زواجها حتى الآن

وكشفت عائشة بن أحمد أنها تخشى من خوض تجربة الزواج لأنها لا ترغب فى أن تشعر بالوجع، قائلة : " أنا خايفة من الزواج لأنه يحتاج لمجهود وخايفة أتعب وأتوجع ومن شدة هذا الخوف خلانى إلى الآن مش متزوجة ".

وأوضحت أن أهم الأسباب التي جعلتها تشعر بالخوف تجاه دخولها القفص الذهبي هو شعور الطرف الآخر بأنك "مضمون"، قائلة: "مشكلات هدم العلاقات سببها عدم التواصل والعند وأنك تبقى متخيل أن هذه الفتاة بتاعتك ومش هتطلع براك وأن بقائها مضمون أو العكس".

وأضافت: " أى علاقة تحتاج لمجهود من الطرفين لكن فكرة الضمان وأنها بتاعتك وأن كل شيء هيمشى فيه استسهال فى كل حاجة أو مجهود مش هتكمل العلاقة والمجهود لازم يبقى متواصل ومن الطرفين ماينفعش نضمن وجود بعض ".

عائشة بن أحمد لا تمانع فكرة الزواج

إلا أن عائشة بن أحمد لن تمانع من فكرة الزواج عمومًا، أي هناك إحتمالية لزواجها وليس الأمر "عقدة"، قائلة: " لو ظهر شخص يستحق وأشعر معه بالأمان وأني بحبه بشدة هتقدم على الخطوة ".

وأوضحت الفنانة عائشة بن أحمد أنها تحترم الرجل الذي ترتبط به، وتحاول تجنب الأشياء التي تتسبب في انزعاجه، معقبة: "أنا أحب أحترم الرجل وهو يحترمني من غير ما أخنقه ولا يخنقني، ومش بحب حد يتحكم في حياتي ولا أنا أتحكم في حياة حد وأن ذلك يتحقق عبر تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة عبر التواصل والتفاهم والاحترام".

عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد تكشف أهم مواصفات شريك حياتها

وذكرت الفنانة عائشة بن أحمد أن أهم مواصفات شريك حياتها أن يكون واعى ومثقف، قائلة : " يكون فاهم شغلى ويكون راجل واعى ومثقف وماينفعش أقعد معاه وأفرج على فيلم تعبت فيه وذاكرته وهو مش فاهمه لازم يكون فيه عمق ".