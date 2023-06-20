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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وزير العدل يفتتح مقر فرع هيئة قضايا الدولة الجديد بـ 6 أكتوبر

وزير العدل يفتتح
وزير العدل يفتتح مقر فرع هيئة قضايا الدولة الجديد

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر .

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما، وحضر الحفل المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق، المستشار سامي محمدي رئيس قطاع الإدارية العليا والمستشار خالد زين رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري أمين عام الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني.

يذكر أنه في عهد المستشار محمد بكر رئيس الهيئة تم تطوير وإنشاء مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة السويس، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة محافظة البحر الاحمر، مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين محافظة الإسكندرية

كما تم تطوير مشروع رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين محافظة الجيزة، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

وكرم المستشار محمد بكر رئيس الهيئة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق وسلمه درع الهيئة تقديرا لما قدمه إبان فترة توليه رئاستها.

 

 

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