مفاجأة فنية بين حماقي وأحمد سعد

فاجأ الفنان أحمد سعد متابعيه، بإعلانه عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي، وذلك عبر برنامج “كاربول كايروكي” بنسخته العربي الذي يقدمه هشام هويش على قناة دبي.

سأل هشام هويش أحمد سعد عن إسم المطرب الذي يود أن يقدم لحن غنائي له، فأجابه قائلًا : “حماقي بحبه جدا وأعمل على لحن غنائي له بالفعل”.

تفاصيل أغنية أنا كل ليلة أحمد سعد وحماقي 2007

تعاونا حماقي وأحمد سعد لحنيًا عام 2007، حيث قدم حماقي له لحن أغنية “أنا كل ليلة”، والتي حققت نجاح جماهيري كبير.

“أنا كل ليله فى بعدنا يصعب عليه تخلص حكايه حبنا قدام عنيه قرب شويه . بص فى عنيه .. من غير هواك مقدرش اعيش فى الدنيا دي دايب جوة سحر عنيك كل ليله بفكر فيك امتى تبقا ما بين اديه وتبقى ليه وانا ابقى ليك دايب جوة سحر عنيك كل ليله بفكر فيك امتا تبقا ما بين اديه وتبقى ليه وانا ابقى ليك انا كل ليك وحيات عنيك ما تغيب عليه .. تشهد عليك لمسه اديك ما انت اللى ليه انا كل ليك وحيات عنيك ما تغيب عليه .. تشهد عليك لمسه اديك ما انت اللى ليه قرب شويه بص فى عنيه من غير هواك مقدرش اعيش فى الدنيا ديه دايب جوة سحر عنيك كل ليله بفكر فيك امتا تبقا ما بين اديه وتبقى ليه وانا ابقى ليك دايب جوة سحر عنيك كل ليله بفكر فيك”.

أغنية أحمد سعد قادر أكمل

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد، من خلال أغنية “قادر أكمل”، التي سجلت أكثر من 87 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها " أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني