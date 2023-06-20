"أيادي مصرية".. مشروع تخرج يدعم رؤية مصر 2023 بالوادي الجديد

ناقش عدد من طلاب قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، مشروع تخرج لشعبة العلاقات العامة والإعلان تحت عُنوان "أيادي مصرية"، والذي يهدف لدعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمارات بالأسواق المصرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "أبدأ" لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.

جاء هذا المشروع تحت إشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، و الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتورة فاطمة طه مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام والمشرف العام على المشروع، و إرادة أحمد المشرف التنفيذي.

وذلك بحضور كلًا من، الدكتور مصطفى محمود وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عبد السلام وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

وتشكلت لجنة التحكيم من، الدكتور علي حسن علي مدير إدارة التطوير لمجموعة الطحان ومستشار العلاقات العامة وأمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، و محسن عبد المنعم مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، و أزهار عبد العزيز مدير عام مركز إعلام الخارجة، والدكتور محمد مصطفى الإذاعي بإذاعة الوادي الجديد.

وتضمن المشروع إبراز أهم الصناعات والمصانع المصرية التي ساعدت في نهضة الاقتصاد المصري ودعمه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بيها البلاد، بالإضافة إلي الشركات المصرية التي كان لها دور كبير في ترك بصمة مصرية في العالم أجمع.

وخلال العرض، قدم الطلاب مجموعة من الإعلانات التليفزيونية والبودكاست، بالإضافة إلي معرض أيادي مصرية الذي شمل على بعض المطبوعات.

وكشفت الدكتورة فاطمة طه، المدرس بقسم العلاقات العامة والمشرف على المشروع في تصريح خاص، أن الهدف الأساسي من الحملة هو دعم الصناعات والمنتجات المصرية، وأن يصبح المنتج المصري رقم واحد في مصر بجودته العالية وسعره الأنسب، إلي جانب دعم الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، ودعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة.

وعلى صعيد آخر، أكد فريق عمل المشروع، أن اختيار الفكرة لم تكن سهلة، حيث أنهم ارادوا ترك بصمة مميزة لهم في المجتمع، فكان لابد من اختيار موضوع يساهم في حل مشكلة تواجه الدولة بسبب الأزمات العالمية في الوقت الحالي.

وبهذا يصبح هدفهم الأكبر والأساسي أن تصل الحملة لكل مستثمر مصري وأجنبي، وذلك لبناء جيل جديد من شباب المستقبل، يساهم في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية الدولة المصرية 2030.

وضم فريق عمل المشروع كلًا من، أحمد وليد، أحمد رضا، مؤمن فودة، أحمد محمود، كريم علاء، خلود عماد الدين، مارسيل أيمن، نهلة أنور، دينا علاء، الشيماء صلاح، دنيا سامي، نيرة مسعود، مي حمدي، ندي مجدي، سلسبيل أحمد، ومنار محمد.

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