هلنان العالمية تقدر دور البنك الأهلي في تمويل عمليات الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لمنتجع بورفؤاد

أبدى رجل الأعمال عنان الجلالى رئيس مجلس إدارة شركة هلنان العالمية الإسكندنافية للسياحة والفنادق وتامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للإستثمار العقاري تقديرهما الكبير للبنك الأهلى المصرى وقياداته للدور الريادى للبنك لمشاركته فى تمويل عمليات الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لمنتجع وفندق هلنان بورفؤاد والدور الوطنى الذى يقوم به البنك فى دعم المشروعات السياحية كأحد ركائز ودعائم الإقتصاد القومى، وذلك خلال لقاءهما مع قيادات البنك بحضور المهندس كريم الحمزاوى العضو المنتدب لمجموعة الحمزاوى القابضة.

وقدم "الجلالى" الدروع التذكارية لقيادات ومجموعة عمل البنك الاهلى تقديراً لجهودهم فى دعم المشروعات السياحية الوطنية وتشجيع رجال الأعمال الوطنيين وتيسير كافة العقبات التمويلية التى تواجه المشروعات وأبرزها إرتفاع سعر الصرف وتباطؤ حركة التجارة العالمية ، ودعم البنك الأهلى المصرى للقطاع السياحى والذى ساعد المجموعة على إستكمال العمل وإفتتاح الفندق والمرحلة من المنتجع.

مجلس ادارة شركة هلنان العالمية

المرحلة الثانية من منتجع هلنان بورفؤاد

من جانبه أكد تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضة للإستثمار العقاري أنه جارى الإتفاق مع إدارة البنك الأهلى المصرى على تنفيذ المرحلة الثانية من منتجع هلنان بورفؤاد والتى تشمل رفع كفاءة وتطوير ١٣٠ غرفة فندقية جديدة باجمالي ٢٩٥ غرفة فندقية وتطوير شاطئ بورفؤاد بطول ٣٠٠ متر وذلك فى المنطقة المواجهة للمنتجع لخدمة المنتفعين بالمشروع ، وأن إستثمارات المشروع تجاوزت الـ ٥٥٠ مليون جنيه.

وأشادت جميع الوفود التى زارت المنتجع عقب تشغيل مرحتله الأولى بما تم على أرض الواقع والخدمات المتميزة التى يقدمها للنزلاء والمترددين والمنتفعين، والذي يعد أول فندق ٥ نجوم ببورسعيد وبورفؤاد، وأن تقديم الدعم من البنك الأهلى المصرى لإستكمال الأعمال فى إطار مجموعة من البرامج المخصصة لدعم مبادرة السياحة التى يقدمها برنامج البنك والإستفادة من برامجه التمويلية لإستعادة الإنتعاشة السياحية للبلاد التى تعد مصدراً هاماً للدخل القومي من العملة الصعبة وتوجهات الدولة بقيادتها لدعم القطاع السياحى.

منتجع بور فؤاد

قرية المرجان السياحية





يذكر أن شركة الحمزاوي القابضة قد وقعت مع محافظة بورسعيد عقد إستغلال قرية المرجان السياحية ببورفؤاد على مساحة ٩٥ ألف متر مربع نهاية عام ٢٠٢٠ والتى تعاقدت بدورها مع شركة فنادق هلنان العالمية الإسكندنافية لتشغيل وإدارة المشروع .