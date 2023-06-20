عائشة بن أحمد تبكي على الهواء.. جمالها يضعها في ورطه

لقيت الفنانة عائشة بن أحمد نجاحًا واسعًا بعد تجسيدها دور " أمينة " في مسلسل "لعبة نيوتن"، وهي شخصية جريئة وفي نفس الوقت هادئة، وكشفت خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON عن أصعب مشهد سبب في بكائها.

عائشة بن أحمد

بكاء عائشة بن أحمد على الهواء

بكت عائشة بن أحمد على الهواء، بسبب تأثرها بمشهد لها مع الفنان سيد رجب في مسلسل لعبة نيوتن، وتذكرها بوفاة والدها، قائلة:"حسيت إن ضهري اتكسر وانقسم فعلًا بس هو في مكان أحلى بكتير من اللي احنا فيه، الله يرحمه، وبعد وفاته جبت ماما تعيش معايا في مصر".

عائشة بن أحمد عن سيد رجب: زي النسمة وعامل زي الطفل

وأشادت بشخصية سيد رجب الإيجابية التي تعطي طاقة للجميع، قائلة: "سيد رجب بيجي التصوير زي النسمة ولما بيتكلم بيعطي طاقة حلوة وبيريح والشغل معاه ممتع ومتواضع أوي وبحس إنه مش عارف حجمه وعامل زي الطفل بس أنا شايفاه حاجة كبيرة وهو بيتعامل إنه طفل صغير جاي يلعب ويحب ويتحب".

عائشة بن أحمد ومحمد ممدوح وسيد رجب

عائشة بن أحمد تشيد بدورها في "لعبة نيوتن"

وعن رأيها في شخصية أمينة التي جسدتها: "شخصية أمينة وتركيبتها جديدة على المشاهد العربي وجريئة، وفي نفس الوقت إيه الجرأة دي وليه بتعمل كده وفي النهاية كانوا متعاطفين معاها ولما مشيت رحلت زي النسمة وتركيبة جديدة وشخصية سيد رجب ومحمد ممدوح ومنى زكي جديدة ومكتوبة بحرفية".

لعبة نيوتن يفتح باب البطولة لعائشة بن أحمد

وأوضحت عائشة بن أحمد أن لعبة نيوتن كان له الفضل في فتح أبواب البطولة لها، لتعبر فيه عن قدراتها في التمثيل، وليس الأمر مقتصر على جمالها فقط مثلما يظن البعض، قائلة:"مسلسل لعبة نيوتن، فتح لي أبواب البطولة، فيه ناس ما كانتش شايفة في إني ممثلة وبعدين عرفوا وفهموا إني فعلًا ممثلة أنا مش عايزة يتقال عليا وجه جميل وإلا أروح أشتغل موديل، لكن أنا ببذل مجهود كبير علشان ما يقولوش عليا وجه جميل وأفرح لما الناس تشوف إني بمثل علشان موهوبة وعندي القدرة".

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني عام 2021، أن يقوم الزوجين حازم وهنا بإتخاذ قرار إنجاب ابنهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.