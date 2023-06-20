توقيع اتفاقات إطارية جديدة للهيدروجين الأخضر بالسخنة قريباً

في إطار الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطرق أبواب الاستثمارات الأجنبية، قام وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة .وليد جمال الدين والوفد المرافق من المطورين الصناعيين بحضور المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لاوراسكوم للمناطق الصناعية والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية و ضياء رشدي مدير تطوير الأعمال الدولية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، بعقد لقاءات واجتماعات مكثفة داخل العاصمة الهندية نيودلهي، مع العديد من الشركات الهندية لبحث سبل التعاون في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين، بجانب اجتماعات مع شركات هندية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة استثمارية عالمية توفر بيئة عمل جاذبة لمستثمريها وتضمن لهم النفاذ في مختلف الأسواق العالمية اعتماداً على موقعها الجغرافي في قلب العالم.

واستكمل الوفد اجتماعاته المكثفة خلال جولته الترويجية، بلقاء Siddharth Malik، رئيس مجموعة Jindal Steel & Power للحديد والصلب والطاقة، حيث كان لقاءً مثمراً في مناقشاته التي تطرقت رغبة المجموعة في إقامة مجمع صناعي للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 5 مليون طن سنوياً تصدر بالكامل للأسواق الخارجية من داخل المنطقة الاقتصادية على مرحلتين، بمساحة للمشروع تتراوح مابين 5 إلى 7 مليون متر مربع لإنتاج Green Steel الحديد الأخضر كصناعات صديقة للبيئة تنتج من مصادر الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومن ثم الاستغلال الأمثل للمنطقة كمركز اقتصادي إقليمي يخدم العالم من خلال نافذته للأسواق الإفريقية والأوروبية.