كنيسة العذراء تستقبل فعاليات الأرثوذكس بالعمرانية غدًا

تستقبل كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، فعاليات القداس الإلهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها في منطقة العمرانية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يترأس اللقاء خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل طقس التسبحة وتلاوة آيات من الكتاب المقدس ويستمر على مدار ساعتين وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل.

ختام فترة الخماسين المقدسة

يُعد صوم الرسل أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدأت عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

شهدت الكنائس تتابع المناسبات من أبرزهم احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.