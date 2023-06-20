إزالة 44 حالة تعدي بالشرقية في اليوم الـ 21 بالمرحلة الثانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن جهود الحملة أسفر عن إزالة 44 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و 176متر مباني و3 فدان بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 35 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و176 متر مباني، و9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة على مساحة 3 أفدنة بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت غراب إلى أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن جهود الحملة أسفر عن إزالة 44 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و 176متر مباني و3 فدان بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 35 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و176 متر مباني، و9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة على مساحة 3 أفدنة بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.