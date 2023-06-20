استمرار فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة.

بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة، وتزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة المنافذ هو توفير السلع الغذائية ، بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية ، داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وفى ذلك السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية افتتحت منفذاً ثابتاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع إدارة التموين بقرية نزلة عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحسينية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تفقد جلال أبو سداح رئيس المركز ، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، من أجل الوقوف على مدى انتظام وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية بالمعرض ، بالإضافة، للمتابعة المستمرة والتأكد من الالتزام بالأسعار ،والعمل على حل أية معوقات.

وفى مركز ومدينة مطاى ، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية ، تواصل افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين بالمدينة والقرى ، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة وتوفير السلع الغذائية ، والتنسيق مع الجزارين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية و الطب البيطرى .

وفى سياق آخر، أشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية وتموينية مكبرة بقرية إبشادات ، شملت محلات بيع وتداول اللحوم ومجزر وحدة ابشادات، وذلك في إطار متابعة حالة النظافة العامة وعمل معدات وآلات الذبح ، ومدى الإستعداد لذبح الأضاحي، إلى جانب بحث احتياجات المجازر من مواد ومستلزمات وقائية ورفع كفاءتها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.