توريد 529 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية







قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الثلاثاء من الأقماح بلغ ٦٥٣ طن و ٥٩٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٩٣٥٦ طن و ٠٣٤ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيهة لإستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك.

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية! المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.