طريق الكاف وكبريت ينافسان في مهرجان جربة للسينما العربية في تونس

يُعرض الفيلمان القصيران طريق الكاف للمخرج إحسان كمّون وكبريت للمخرجة سلمى مراد ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في النسخة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية في تونس.

ويُقام مهرجان جربة للسينما في الفترة من 18 إلى 24 يونيو/حزيران.

عن فيلم طريق الكاف: تدور الأحداث حول مراهق تونسي، بعد وفاة والدته وشقيقه، يشق طريقًا يهدد بتدمير ما تبقى من عائلته. والفيلم من إخراج إحسان كمّون، وتأليف تشارلز هال، وبطولة أحمد الحفيان وفارس الأندلسي، و فاز بأفضل فيلم أجنبي قصير في مهرجان آلاميدا السينمائي الدولي بأميركا، وحصل على عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية، ونافس عدة مهرجانات أهمها كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا.

عن فيلم كبريت: يتناول قصة شاب يعيش صراع بين عواطفه وذاكرته. عندما تنتابه حالة التشوش تلك، يحاول العثور على رأس الخيط الذي يقوده إلى إجابات، إنه يسعى إلى إيقاظ الجزء بداخله الذي يضعه أمام أسباب ما يحدث ولكن تلك الأسباب ربما تكون قاسية بل ومؤذية في بعض الأحيان. حصل كبريت على عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل عمل أول في مهرجان أفلام السعودية، الفيلم من تأليف وإخراج سلمى مراد، وبطولة نايف الظفيري ونوّاف الظفيري، إنتاج شركة The Orange Attitude والمنتجين بيان جمال ونورة الإمام.