إزدواج طريق فاقوس الصالحية الجديدة بطول 3 كم

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لأعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس الصالحية الجديدة بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع، على طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وازدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس الصالحية الجديدة بطول 3 كم ومتوسط عرض 10 متر بكل اتجاه، وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقات الأساس بطول 1.8 كم ورش مادة الـ MC بطول 700متر، تمهيدا لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وخلق محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق، لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

وخلال الزيارة أكد المحافظ على محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، باستمرار تكثيف حملات النظافة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وتمهيد الطريق المؤدي لقرية أكياد ورفع ما به من مخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لابناء القرية.