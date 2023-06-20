طرح مشروعات الخطة الاستثمارية فى قنا للتنفيذ أول يوليو بـ 7 قطاعات

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه تم تخصيص مليار و 146 مليون جنيه ، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل ، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى ، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية ، و 14 مليون و 200 الف جنيه تمويل ذاتى.

وبيّن نائب المحافظ، إنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات.

وأضاف أن القطاعات تشمل، الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية.

توجيهات بتحقيق رؤية مصر 2030

ووجه نائب المحافظ، الجهاز التنفيذى ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصرى

وكلف أشرف الداودي محافظ قنا، نائبه حازم عمر ، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع، مع المسؤولين المختصين، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بحضور و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى الإدارات الهندسية بها .

بدء طرح المشروعات للتنفيذ أول يوليو

وشدد حسام حموده سكرتير عام المحافظة على مسئولى الوحدات المحلية للمدن بضرورة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية بدءا من أول يوليو المقبل مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات علي أكمل وجه.

ووجه بضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار السكرتير العام، إلي أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات ذات نفع

ولفت إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين ، وشدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة ، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها، منوهاً أن رئيس المدينة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأى قصور فيها .

تنسيق بين المديريات

وحث محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة ، حفاظا على الإنفاق العام.

ووجه بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.