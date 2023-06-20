ثنائي المقاولون يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من فيفا

حصل ثنائي نادي المقاولون العرب أحمد هاشم مدير التسويق وحسن الشامي مدير شئون اللاعبين بقطاع الكرة على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية، كما حصل المصور الصحفي إبراهيم حمدان على دبلومة الإدارة الرياضية، بعدما خاض العديد من التجارب مع عدد من الفرق في دوري القسم الثاني والدوري الممتاز كمدير إداري.



وتسلم ثنائي المقاولون العرب شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.





المقاولون





ويشرف على شهادة دبلومة «فيفا» الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية بالأهلي، ودكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات التجارية، والدكتور محمد قطب مدير البرنامج.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الدبلومة مهمة لصنع وثقل القيادات والكوادر في الأندية والمؤسسات الرياضية مشيرا إلى أن نادي المقاولون العرب يسعى ويعمل دائما على تأهيل وثقل كوادره من خلال المشاركة في مثل تلك الدورات الناجحة.



المقاولون العرب يحتفل بمحرم وطارق سليمان لحصولهم على الرخصة A



احتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب على تنظيم احتفالية خاصة للثنائي طلعت محرم مدرب الفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد حصولهما على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واحتفل الجهاز الفني بمحرم وسليمان على هامش تدريب الفريق الذي تم استئنافه اليوم بعد الحصول على راحة وذلك إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في منافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم 22 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك، جمعهم الذئاب من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 16 لقاء ، وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات.





