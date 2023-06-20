وزير الرياضة يطلق ماراثون الرياضة من أجل التنمية بالعريش

بمشاركة ٣ الاف من ابناء شمال سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات ماراثون الرياضة من أجل التنمية من أمام مركز شباب المساعيد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التى يقوم الوزير بها اليوم لمحافظة شمال سيناء.

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شارك فى الماراثون ٣ آلاف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية من أبناء سيناء، ولمسافة ٢ كيلو متر بدءاً من مركز شباب المساعيد حتى قرية سما العريش.

أقيم الماراثون بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وفى ضوء حزمة البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بمحافظة شمال سيناء.

جدد الوزير تأكيده على اهتمام الوزارة البالغ لنشر ثقافة الممارسة الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال الماراثونات والأنشطة الرياضية سعياً لجعل الرياضة أسلوب حياة فى ضوء استراتيجية الوزارة فى هذا الاتجاه.

لفت إلى تنوع البرامج والأنشطة المقدمة لأبناء سيناء والتى يتم تقييمها بشكل دورى لتتلاءم ومتطلباتهم ومنها ما هو تنموى وتوعوي ودورات تدريبية فى تنمية المهارات ودعم قيم الولاء والانتماء ، وغيرها من المشروعات التى تشهد إقبالاً مميزاً من جانب أبناء سيناء.

كما حرص فريق الميجا للدراجات النارية بقيادة الكابتن احمد بركات من فرق اسيوط بايكرو اليكس بايكر ودلتا بايكر و بيج برازر و سويس كروزر للمشاركة في الفاعليات وزيارة مدينة العريش كأول فرق دراجات نارية تزور شمال سيناء.

وشارك فريق أكتوبر تيونرز للسيارات الرياضيه المعدلة في الفاعليات حرصا منهم على دورهم الوطني واندماجهم مع شباب مدينه العريش، حيث حرص فرق الدراجات النارية وفرق السيارات الرياضية على التواصل مع شباب مدينه العريش اثناء تواجدهم والتفاعل معهم على صفحات التواصل الاجتماعي ومشاركتهم الأجواء الرائعة.

حضر الماراثون كل من الدكتور سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ،الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ،اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،الدكتور غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية ،الاستاذ ايهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وبعض من رموز قيادات القبائل العربية.