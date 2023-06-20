تفاصيل.. زيارة وزير التعليم لمدينة الصالحية ومتابعة سير عمل لجان الثانوية

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، سير انتظام امتحانات اليوم الرابع لشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 /2023 في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتابع وزير التعليم، أعمال تأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الإستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية وطلاب مدارس المكفوفين في تأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) وذلك من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق للتعليم الأساسي، للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للإمتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لتأدية الإمتحان على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز الصالحية الجديدة.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الإنضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للإمتحانات.

وتواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، واطمئن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الإمتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

وجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا، عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، والإطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية وكذلك رصد أية مشاكل قد تواجه انتظام الامتحانات وحلها فوراً ليؤدي الطلاب والطالبات الإمتحانات في جو يسوده الهدوء.

وشهدت زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية لمدينة الصالحية الجديدة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة والصالحية للتعليم الاساسي، والتي تضمان عدد 713 طالب وطالبة منهم 208 طالب وطالبة بالشعبة الادبية، و 505 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، وذلك للإطمئنان على سير انتظام الامتحانات، والتأكد من توزيع كتيب المفاهيم والنماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة على الطلاب.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة اجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب حرصاً على تكافؤ الفرص، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

ورداً على استفسار احدى الطالبات حول الاجابة في كراسة الأسئلة، أكد الوزير أن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

أوضح وزير التربية والتعليم أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، بأنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملاً ، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذاراً للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا : " ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملاً في التصحيح ".