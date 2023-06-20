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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الائمة بالأوقاف

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣ ، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من ٤ إلى ١٣ يوليو المقبل.

من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

الجريدة الورقية