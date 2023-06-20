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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

بحث آليات تطوير العملية التعليمية في جنوب سيناء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء

 بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات تطوير العملية التعليمية في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة. 

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جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم باللواء أركان حرب خالد فودة صديق، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

 ورحب وزير التربية والتعليم باللواء محافظ جنوب سيناء، مثمنًا جهوده في تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

 وأكد محافظ جنوب سيناء وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.

 خطة تطوير التعليم في جنوب سيناء:

 وبحث وزير التربية والتعليم مع محافظ جنوب سيناء خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 ووافق وزير التربية والتعليم على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى وإدخالها في مشروع مدارس مصر المميزة. 

 وتوافق وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

 وبحث الاجتماع صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء ورأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 وتم أيضًا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان في محافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.
 

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