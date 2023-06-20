أبوالنجا: التزام اليابان بتقديم 150 منحة دراسية للجامعة المصرية اليابانية

أعلنت السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، التزام اليابان على لسان رئيس وزرائها بدعم 150 منحة دراسية جديدة للطلاب الأفارقة، لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعة المصرية اليابانية، وذلك ضمن برنامج TICAD 8 للمنح الدراسية.

واستعرضت أبوالنجا، خلال رئاستها اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في دورته الـ٢٦ بالقرية الذكية اليوم الثلاثاء، تقريرا بأهم إنجازات الجامعة المصرية اليابانية، مؤكدة أن الجامعة على مدار الأشهر الماضية واصلت دعم رسالتها المتمثلة في تعزيز التميز الأكاديمي، وتشجيع الابتكار، ورعاية الشراكات العالمية.

وأكدت أن استقبال مصر في إبريل الماضي لرئيس مجلس وزراء اليابان، فومبو كيشيدا، يعد تعبيرا عن أواصر الصداقة القوية بين مصر واليابان على كافة المستويات. وقالت إنه فيما يتعلق ببناء الحرم الجامعي، تم الانتهاء من قرابة 64% من المرحلة الثالثة والأخيرة للحرم الجامعى .