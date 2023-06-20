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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الشرطة  تفتش اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

دورة الألعاب الأولمبية
دورة الألعاب الأولمبية

داهمت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقامت بعمليات تفتيش، حسبما أعلنت اللجنة دون تحديد سبب التفتيش والتحقيق.

البحث لا يزال مستمرا

وأضافت اللجنة أنها تتعاون بشكل كامل مع المحققين لتسهيل عملية البحث، مؤكدة أن البحث لا يزال مستمرا في المقر الرئيسي للجنة المنظمة. 

والمحققون هم من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، ومن الوحدة المالية بالشرطة القضائية، وفقا لنفس المصدر. 

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وقبل أربعة عشر شهرا من إقامة أولمبياد باريس 2024، لم يُعرف حتى الآن أي تحقيق قضائي يستهدف اللجنة والتي تم تشكيلها على شكل جمعية بموجب قانون 1901. ويراقب ديوان المحاسبة الفرنسي عن كثب نشاطها ومن المقرر أن ينشر تقريرا قريبا في هذا الصدد. 

 

أشار تقرير في أبريل 2021 ان من الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد حول تنظيم الألعاب الأولمبية، إلى احتمالية انتهاك النزاهة وتضارب المصالح ، مما يسيئ لصورة الأولمبياد "النموذجية" التي طالما رغب فيها رئيس اللجنة المنظمة، توني استانجيه. 

جدير بالذكر أن مدينة باريس الفرنسية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم. 

 

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