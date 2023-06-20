موجة حر شديد تطيح بالهند وتتسبب في وفاة العشرات من المواطنين (شاهد)

شهدت الهند مؤخرًا موجة حرارة شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في معظم مناطق البلاد، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص جراء الإصابة بحروق شديدة والإجهاد الحراري، وقد أعلنت السلطات المحلية في الهند عن وفاة 170 شخصًا جراء هذه الموجة الحارة.

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تعرض الكثير من الناس للإجهاد الحراري والإصابة بالحروق

وتعيش الهند في فصل الصيف القاسي الذي يستمر لعدة أشهر، وترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى مستويات مرتفعة جدًا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعرض الكثير من الناس للإجهاد الحراري والإصابة بالحروق.

واتخذت الحكومة المحلية في الهند عدة إجراءات للتصدي لهذه الموجة الحارة، حيث تم توفير مراكز تبريد ومياه مجانية في المناطق الأكثر تضررًا، كما تم نشر فرق طبية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بالإجهاد الحراري.

ولا تزال الحكومة المحلية تواجه صعوبة في التعامل مع هذه المشكلة، حيث يعاني الكثير من الناس في المناطق الفقيرة من نقص في المياه والكهرباء، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحرارة.

وتتطلب هذه المشكلة تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، لتوفير الإمكانيات اللازمة للمواطنين والتوعية بأهمية الوقاية من الحرارة الشديدة والتعامل الصحيح معها.

توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

ويجب على الأفراد توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال تجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترات النهار الساخنة، وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري، وارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمسامية، وتجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة خلال فترات النهار الحارة.

ولابد أيضا من توخي الحذر فيما يتعلق بالأطعمة والمشروبات التي يتناولونها، حيث يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والحارة، والتركيز على تناول الأطعمة الخفيفة والمنعشة والماء والعصائر الطبيعية لتجنب الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري.

لذا لابد من اتباع الإرشادات الصحية اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة العالية في الصيف، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة الشديدة.