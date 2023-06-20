الإسكندرية تشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك ببحيرة مريوط

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عملية إلقاء 600 ألف زريعة اسماك بلطي ومبروك فضي ببحيرة مريوط كدفعة أولى؛ لافتا إلى أنه من المقرر إلقاء مليون و200 ألف زريعة أسماك بالبحيرة على مراحل خلال الشهر الجاري وذلك لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وعقب إلقاء الزريعة، أجرى المحافظ جولة تفقدية للبحيرة بعد الانتهاء من تكريكها وتنميتها؛ مثمناً الدور الكبير الذي قام به جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي قام بوضع خطة تنمية البحيرات وتابع تنفيذها علي مستوى جميع بحيرات الجمهورية.

وأوضح "الشريف"، أن مشروع تنمية بحيرة مريوط عمل على رفع منسوب المياه بالبحيرة من 30 سم إلى 3 أمتار وهذا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مصدر دخل لنحو 15 ألف صياد من المستفيدين من البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.

وأكد على أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتطوير بحيرة مريوط ورفع كافة التعديات عليها مما يساهم بشكل كبير في توفير الدعم الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

أوضح يوسف شباط، المشرف على الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالاسكندرية، أن عملية إنزال الزريعة تتم وفقاً للمعايير الحديثة المتبعة في هذا الشأن وبحضور المختصين، كما أنه من المقرر إنزال 600 ألف زريعة أسماك أخرى خلال المرحلة المقبلة. حضر القاء الزريعة ممثلي جمعية صيادين بحيرة مريوط