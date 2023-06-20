ضبط 316 طن قمح و3 طن كيماوي قبل تهريبهم بالسوق السوداء بالحسينية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إنه تم تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالإشتراك مع إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض مساعد مدير المديرية.

وأوضحت أن الحملة تم شنها بناءاً علة المعلومات الواردة تليفونيا والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بناحية الحسينية.

وأشارت إلى أن الحملة توجهت إلى مقر الشكوى، وأسفرت عن ضبط مفرش لتجميع القمح، وتم التنسيق مع شركة مطاحن شرق الدلتا لحضور سيارات نقل كبيرة لنقل كميات القمح إلى صوامع الزقازيق، وتم 300 طن قمح إلى الصوامع.

واضافت بأن الحملة، ضبطت كمية من القمح لدى أحد التجار قدرها 3 طن، تم توريدهم إلى شونة الإخلاص، وكمية من الكيماوي المدعم قدرها 3 طن، تم التحفظ عليهم وعمل المحضر اللازم ضد صاحبه.

وذكرت بأنه تم ضبط كمية أخرى من القمح المحلي قدرها 13طن، تم نقلهم إلى شونة الجمال بإبراهيم حسن، وتم توريد كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 316 طن تقريبا و3 طن كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالاسواق.

ولفتت إلى أن جهود الحملة أسفرت أيضا عن ضبط صاحب مخبز بلدي بناحية سعود، يقوم بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل محضر جنحة لمخالفته التعليمات، وتصرفه في 14 شيكارة دقيق من حصة المخبز، وتم غلق المخبز وايقاف حصته فوراً

ونوهت أن الحملة واصلت جهودها في اليوم التالي بالاشتراك مع قطاع وسط وقطاع جنوب الشرقية، حملاتها الرقابية، استهدفت المرور على المخابز بناحية بلبيس لوجود العديد من الشكاوى، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 81 مخالفة تموينية لعدد من المخابز.