العبيدي يشيد بمساهمة المصريين بالخارج في حل أزمة العملة الأجنبية

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المساهمة في الاقتصاد المصري ليست هي المجال الوحيد الذي ينشط فيه المصريون بالخارج بل هناك العديد من الأدوار والكثير من المساهمات لأبناء مصر في الخارج، فدورهم لا يقتصر على مجال دون مجال ولا على جانب من جوانب الحياة دون جانب آخر.

وأكد بهجت العبيدي، في تصريحات خاصة، أنه على المُخَطِّط المصري أن يؤمن إيمانا راسخا لا يتزحزح في أن المصريين بالخارج قادرين على أن يصبحوا القاطرة التي تنقل مصر نقلة نوعية وذلك بما يمتلكون من قدرات وكفاءات ومواهب، وعليه أن يجعل هذه الفئة الهامة أحد العناصر الفاعلة في كافة الخطط التي يسعى من خلال تحقيقها لنظم مصر في منظومة عالم اليوم المتقدم، وعلى وجه الخصوص أن يستفيد من الأجيال الجديدة التي تلقت تعليمها في أرقى مدارس وجامعات هذا العالم المتقدم، خاصة لو علمنا أن الجاليات المصرية في الخارج من أكثر الجاليات حرصا على تعليم أبنائهم حتى الحصول على أرفع الشهادات العلمية.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن أكثر المجالات التي يسهم فيها المصريون بالخارج بشكل واضح، والذي ربما يختصر البعض - عن عدم وعي - دورهم فيه هو المجال الاقتصادي من خلال تلك التحويلات للعمل الأجنبية والتي تأتي في المرتبة الأولى دون منازع بين مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تتفوق بدرجة كبيرة على مصدري الصادرات المصرية ودخل قنوات السويس.

وأكمل مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج فخورون بهذه المساهمة في هذا الجانب الحيوي خاصة بعدما كشفت بيانات حديثة، احتلال مصر المركز الخامس عالمياً في تحويلات المغتربين خلال العام 2021، مسجلة متوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال آخر 6 سنوات.

ضخ العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري



وأضاف بهجت العبيدي أن المصريين بالخارج فخورون بما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر استنادا إلى بيانات البنك الدولي، والذي أوضح أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وأفريقيا في إجمالي التحويلات الوافدة من الخارج بقيمة 32 مليار دولار، وذلك ليصل إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل نحو 155 مليار دولار خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية العام الماضي. حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 2017-2018، ثم 25.2 مليار دولار في 2018-2019.



وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذا يعكس حجم المساهمة الهائل للمصريين في الخارج في ضخ العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي يعاني فيها السوق المصري من نقص حاد في العملة الأجنبية.