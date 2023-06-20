ضياع 12 سنة تأمينات من ملفى التأمينى

بعد أن خدمت بلدى معظم سنوات عمرى لا أجد قوت يومى وأنا فى أرذل العمر - 80 سنة، حيث تم حرمانى من حقوقى فى عدة وزارات فقد تخرحت فى مدرسة ضباط صف الشرطة عام 1962، وعملت فى الإسكندرية فى وظائف شرطية كثيرة منها قسم المنشية وقسم المنتزه ومساعد رئيس نقطة محمد فريد ومساعد رئيس نقطة أبوقير، ثم انتقلت إلى المرور فى خدمة التشريفات، حيث عملت حرس «كشاف ركاب الرئيس جمال عبدالناصر»، وقد استقلت من الشرطة نهاية عام 1973، وعملت فى ورش الديكور والنجارة بالتليفزيون فى ماسبيرو ثم عملت فى مجال السياحة وبعد أن تقاعدت لم تضم لى سنوات العمل فى الداخلية - نحو 12 عامًا - ولا فى التليفزيون - 3 سنوات - وقد تواصلت مع الجهتين بدون أى طائل، حيث أبلغنى نقيب من مرور محرم بك أنه لم يجد ما يفيد عملى بالمرور وقد زاد الطين بلة أن حرمتنى وزارة التضامن من تموينى 5 سنوات، واليوم تعز علىّ نفسى وأنا أتلقى وجبة من الجيران أسد بها رمقى بعد أن قضيت عمرى أخدم وطنى، لمن أشكو ضعفى وهوانى؟!

أحمد محمد منصور خليل

14 شارع محمد سياف - من أحمد عصمت

عين شمس - القاهرة