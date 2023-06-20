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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تفاصيل جراحة ناجحة لرضيع مصاب بعيب خلقي نادر (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

كشف الدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية بالأقصر، تفاصيل إجراء عملية جراحية لرضيع مصاب بـ"عيب خلقي" نادر، حيث كان الطفل رضيعًا عمره 6 شهور وكان لديه عيب خلقي نادر يمنعه من فتح فمه للرضاعة.

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التحام الفك العلوي مع الفك السفلي

وأضاف "عبدالهادي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الطفل ولد بعيب خلقي وهو التحام الفك العلوي مع الفك السفلي، وبالتالي هذا العيب تسبب للطفل في صعوبة الرضاعة، لافتًا إلى أن الطفل تم عرضه على أكثر من مكان ولكن العملية كان نادرة من نوعها فهي العملية رقم 18 على مستوى العالم.

هيئة الرعاية الصحية وطقم جراحة الوجه والفكين حملوا على عاتقهم إنجاح العملية 

وأكد مدير إدارة الرعاية بالأقصر، أن هيئة الرعاية الصحية و طقم جراحة الوجه والفكين في مستشفى المجمع الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر حملوا على عاتقهم إنجاح العملية لهذا الطفل.

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