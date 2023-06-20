طرف صناعى يساعدنى على العمل

أبلغ من العمر 62عامًا مريض سكر كنت أعمل فنى دوكو سيارات وأصبت فى حادث أدى إلى بتر الطرف الأيسر من فوق الكوع وتلاه تغير مفصل الحوض بالكامل، وكل ذلك وليس لى تأمين صحى وأحمل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين ومعاشى التأمينى لا يزيد على 1200 جنيه شهريًا ولى ثلاث بنات صغار أوسطهم سنيورة مريضة بأنيميا البحر المتوسط وأحتاج إلى تركيب طرف صناعى خفيف الوزن يتحمله جسدى الضعيف من ناحية، ومن ناحية أخرى ليساعدنى على عملى الجديد (سائق نص نقل) بديلًا عن حرفتى السابقة التى كنا نتعايش منها أنا وأسرتى البسيطة، وأناشد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مساعدتى لتركيب طرف صناعى على نفقة الدولة.

أحمد حنفى مهنى محمد

تليفون: ‏0101 782 8805‏

العنوان : محافظة شمال سيناء بئر العبد - حى العمارات عمارة ٢٢-مدخل أ