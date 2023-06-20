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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة للمواءمة

رولا أمين مُتحدثة
رولا أمين مُتحدثة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة

قالت رولا أمين، مُتحدثة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، إن الهجرة غير الشرعية لا تزال بحاجة لجهود دولية مُكثفة.

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مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة للمواءمة 

وأضافت مُتحدثة مفوضية اللاجئين في مُداخلة هاتفية خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة للمواءمة بين القوانين المحلية والدولية.

وأوضحت أن الصراعات الدولية تُكرس من خطورة الهجرة غير الشرعية، مطالبة بمساعدة اللاجئين وتوفير الدعم للدول المستضيفة.

يوجد ما يزيد على 70% من اللاجئين في العالم تستضيفهم دول ذات دخل متوسط

وتابعت أن هناك ما يزيد على 70% من اللاجئين في العالم تستضيفهم دول ذات دخل متوسط أو منخفض، مُشيرة إلى أن عدم وجود المسارات القانونية الآمنة يُجبر اللاجئين على التنقل من دولة لأخرى ليصبحوا فريسة للعصابات.

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